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Hollanda'da çevre felaketi

Avrupa'nın en büyük limanı olan Rotterdam Limanı'nda Norveç bandıralı bir tankerin iskeleye çarpması sonucu meydana gelen akaryakıt sızıntısı nedeniyle ciddi bir çevresel feleket yaşanıyor.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 02:34..
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Sızıntı nedeniyle çok sayıda kuş petrole bulandı. Kuğu, karabatak, kaz ve martıların da aralarında bulunduğu kuşların temizlenmesi için hükümet öncülüğünde ulusal çapta temizleme kampanyası başlatıldı.

Birçok kuşun bağırsaklarına giden akaryakıt nedeniyle zehirlenerek öldüğü belirtildi.

Hollanda Deniz Hayvanlarını Kurtarma Ekibi, Hayvan ambulansı itfaiye, polis ve çevre örgütleri, liman ve çevresindeki kuşları yakalıyor. Kuşlar, Rotterdam'daki kuş toplama merkezine götürülerek, yıkanıp, temizleniyor.

Bir kuşun temizlenmesi yaklaşık bir saati buluyor. Kuşların tüyleri 38-40 derece sıcaklıktaki su ve deterjanla temizleniyor. Akaryakıt kalıntısı çıkmayan tüyler ise kesiliyor.

Hollanda'da çevre felaketi VİDEO

Hollanda'da çevre felaketi

TANKER İSKELEYE ÇARPINCA SIZINTI BAŞLADI

Kaza, Cumartesi günü Norveç merkezli Odfjell adlı şirkete ait Bow Jubail adlı tankerin, Botlek bölgesindeki üçüncü petrol limanına gitmek isterken iskeleye çarpması sonucu meydana geldi.

Tankerden yaklaşık 200 ton akaryakıt denize sızdı. Deniz Hayvanları Kurtarma Ekibi, akaryakıta bulanmış binden fazla kuş sayıldığını açıkladı.

Ekibe göre, ciddi bir çevresel felaket söz konusu.

Kurtarma sorumlusu Theo de Wijs, kuşları temizlemenin günler sürebileceğini belirtiyor. Hollandalı yetkili, "Tabii bu sürede hayatta kalabilirlerse. Çünkü birçoğu elimizde öldü" diyor.

Kurtarma ekibine göre, akaryakıt kuşların tüylerine de zarar vererek donma tehlikesi yaratıyor.

Liman civarındaki yerleşim bölgelerinde yaşayan halk da, gönüllü olarak kuşların yakalanıp temizlenmesine yardımcı oluyor.

SUYA KARIŞAN AKARYAKIT TEMİZLENİYOR

Ekipler bir taraftan da suya karışan akaryakıtı temizlemeye çalışıyor. Akaryakıt, yüksek basınçlı gemilerle limana püskürtülüyor.

Limanın temizlenmesinin günlerce sürebileceği bidiriliyor.

Liman Müdürü Rene de Vries, Rotterdam'ın Cumartesi gününe kadar yemiz bir liman olduğunu be bu şekilde kalmasını istediklerini söylüyor.

Akaryakıt sızıntısı, Kuzey Denizi sahillerine ulaşmadı. Ancak Maas nehrinin her iki kıyısında da kirlilik var.

Sızıntı nedeniyle Rotterdam Yat Limanı da kapatıldı. Halka, sızıntı olan bölgeden uzak durmaları çağrısı yapılıyor.

Liman yetkilileri milyonlarca euroluk zarardan söz ediyor. Kazayı üzücü olarak değerlendiren Odfjell firması da, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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