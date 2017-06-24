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Hollanda'da dört parti 100 gün sonra müzakere için hazır

Hollanda'da VVD, CDA, D66 ve CU koalisyon için müzakere kararı için anlaştı.

24.06.2017 - 02:54
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Başbakan Mark Rutte, yaptığı açıklamada, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi'nin (CU) haftaya müzakerelere başlama kararı aldığını söyledi.

Bu dört parti ile koalisyon hükümetinin kurulacağına inandığını belirten Rutte, "Bu akşam yaptığımız görüşmede henüz konular üzerinde müzakerelere başlamadık. Haftaya yapacağımız müzakereleri bekliyoruz. Bugün bunun kararını aldık." dedi.

Willink, yaptığı görüşmeler sonucunda hazırladığı raporu haftaya Temsilciler Meclisine sunacak.

Temsilciler Meclisinin raporun ardından bir araya gelmesi bekleniyor.

Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 100 gün geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı.

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