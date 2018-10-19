Hollanda'da ilk cinsiyetsiz pasaport verildi

Pasaportun sahibi 57 yaşındaki Leonne Zeegers, "Bunun için yıllardır mücadele etmek zorunda kaldım. Artık kimse buna itiraz edemez" diye konuştu.

DOĞUM BELGESİ DE DEĞİŞTİ

Zeegers'in doğum belgesinde de mahkeme kararına uygun olarak değişikliğin yapıldığı bildirildi.

Zeegers, doğduğunda doktorlar cinsiyetini belirleyemediği için belgelere cinsiyeti erkek olarak geçmişti. Ancak Hollandalı, 2001 yılında ameliyatla kadın olmuştu. Zeegers daha sonra kendini ne bir erkek ne de bir kadın olarak hissetmediğini itiraf etmişti.