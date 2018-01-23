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Hollanda'da PKK'lılar camiye saldırdı

Hollanda'da terör örgütü PKK yandaşları caminin camlarını kırdı ve örgütle bağlantılı yazılar yazdı.

AA | 23.01.2018 - 16:27..
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Hollanda’da terör örgütü PYD/PKK yandaşları Rotterdam'da Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiye dün gece saldırıda bulundu.

Geylani Hizmet Vakfı Başkanı Ali Dede Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan üzüntü duyduklarını, böyle bir saldırının tekrarlanmamasını temenni ettiklerini söyledi.

Hollanda'da PKK'lılar camiye saldırdı

SİYASİ YAZILAR YAZDILAR

Sabah namazına gelen bir cemaatin olayı fark ettiğini belirten Taş, "Siyasi yazılar yazılmış. Camlar kırılmış ve duvara 'Afrin' , 'Apo' , 'Gençlik PKK' gibi yazılar yazılmış. Camiye yakın bir yerde yaşayan komşumuzun söylediğine göre olay sabah saat 05.00 civarında olmuş." dedi. Saldırının "Zeytin Dalı Harekatı" ile bağlantılı olduğunu düşündüklerini ifade eden Taş, "Biz cami olarak 15 yıldır burada gençlere ve ailelere hizmet veriyoruz. Hiçbir zaman kimseye zararımız olmadı. Bu mahallede herkes bizi tanır. Böyle üzücü bir olayda hepimiz üzülüyoruz." diye konuştu.

Hollanda'da PKK'lılar camiye saldırdı

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