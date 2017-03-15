Hollanda'da seçimin galibi Rutte

Hollanda genel seçimlerini, ilk sandık çıkışı anketlerine göre, 31 milletvekili çıkarması öngörülen Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Liberal Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandı. VVD seçimde birinci olsa da, 41 milletvekili kazandığı 2012 seçimlerinin gerisinde kaldı.

2012'DEN SONRA EN YÜKSEK KATILIM

Hollandalılar, ırkçı söylemler, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve Türk bakanlara yönelik skandal tavrın gölgesinde seçime gitti. Yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başlayan oy verme işlemi 21.00'de (TSİ 23.00) sona erdi. Bin 114 aday ve 28 partinin 150 sandalye için yarıştığı seçime katılım oranı, 2012 seçimlerindeki 74,6'yı geçerek, yüzde 81 oldu.

RUTTE 10 SANDALYE KAYBA RAĞMEN KAZAN

Kesinlik ifade etmeyen ilk sandık çıkış anketleri, oy verme işlemi bittikten hemen sonra yayımlandı. Araştırma şirketi Ipsos'un verilerine göre, Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Liberal Parti (VVD) 31 sandalyeyle ilk sırada yer alıyor. Türk bakanlara yönelik skandal tavır ve aşırı sağ söylemlerinin ardından oyunu artırdığı görülen Rutte'nin partisi yine de aldığı oyla, 2012 seçimlerinde elde ettiği 41 sandalyenin gerisinde kaldı.

WİLDERS 19 SANDALYE ALDI

VVD'yi 19'ar sandalye ile aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV), Demokratlar 66 ile son zamanlarda İslam karşıtı söylemlerde bulunan Hristiyan Demokrat Parti (CDA) takip ediyor.



2012'de 15 milletvekili çıkaran yabancı ve İslam karşıtı PVV, birinci olamasa da oyundaki gücünü artırdı. Ayrıca hem Demokratlar 66 hem de CDA 2012 seçimlerine göre daha fazla milletvekili çıkaracak.

İŞÇİ PARTİSİ'NDE BÜYÜK KAYIP

GroenLinks'in (Yeşiller) 16 sandalye kazanacağı öngörülen seçimde, en çok kaybı 2012 seçiminde 38 sandalye elde ederek hükümet ortağı olan Lodewijk Asscher liderliğindeki İşçi Partisi (PvdA) yaşadı. PvdA bu sefer 9 milletvekilinde kaldı.

TÜRK MİLLETVEKİLLERİ 3 SANDALYE İLE MECLİSTE

PvdA'nın entegrasyon politikasına güvenoyu vermedikleri için ihraç edilen Türk milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ün kurduğu DENK Partisi ise 3 sandalye elde etti. Son yıllarda Hollanda'da Müslüman ve Türk karşıtlığının giderek artması üzerine sesi duyulmayan insanların sesini duyurmak için siyasi arenaya giren DENK'in katıldığı ilk seçimde milletvekili çıkarması önem arzediyor.



Bu durumda, hiç bir parti tek başına hükümet kuracak çoğuluğa ulaşamadı. 4 partili bir koalisyon bekleniyor.



Resmi sonuçlar ise 21 Mart'ta açıklanacak. Sonuçların resmiyet kazanmasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. En fazla milletvekili çıkaran partinin diğer partilere hükümet kurma teklifi götüreceği sürecin, günler, haftalar hatta aylar süreceği belirtiliyor. 1977'deki seçimin ardından hükümet 208 günde kurulmuş, 2012'de ise sonuca 54 günde ulaşılmıştı.



Seçimler, sadece Hollanda açısından değil, AB'nin geleceği açısından da önem taşıyor.