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Hollanda'da siyasi kriz

Hollanda'da 15 Mart 2017'deki genel seçimin üzerinden 208 gün geçmesine rağmen ülkede hala hükümet kurulamadı.

09.10.2017 - 13:25
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Çoğunlukla koalisyon hükümetlerinin yönettiği Hollanda'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hükümeti kurma çalışmaları en uzun 1977'de 208, 1972'de 163, 2010'da 127, 2003'te 125 ve 1956'da 122 gün sürdü.

HOLLANDA'NIN İKTİDAR SORUNU VAR

Hükümeti kurma çalışmalarının ortalaması 87 gün olan ülkede ayrıca İkinci Dünya Savaşı'ndan beri hiçbir parti tek başına iktidar olamadı.

Son seçimlerde, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) 33, Özgürlük Partisi (PVV) 20, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) 19, Demokrat 66 (D66) 19, Sosyalist Parti (SP) 14, Yeşil Sol (GL) 14, İşçi Partisi (PVDA) 9, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5 ve Denk Partisi 3 milletvekiliyle parlamentoda temsil hakkı kazandı.

76 SANDALYE GEREKLİ

Parlamentoda 150 milletvekili bulunurken, hükümetin kurulabilmesi için de 76 sandalyeye ulaşılması gerekiyor. Sonuçlara göre, hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı için en az 4 partili bir koalisyon oluşturulması bekleniyor.

Hollanda'da siyasi kriz

3 SEÇENEK VAR

Bu sonuçlara göre, hükümetin kurulması için üç seçenek masada yer alıyor. Bu seçeneklerden ilki kapsamında VVD, CDA, D66 ve CU arasında müzakereler hala devam ederken, diğer seçeneklerden VVD, CDA ve D66 koalisyonu ve GL ile PVDA koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kaldı.

Öte yandan ülkedeki siyasi partilerin hiçbiri, meclise 20 vekille giren ve ikinci büyük siyasi parti olan aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki PVV ile koalisyon kurmak istemiyor.

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