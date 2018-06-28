Hollanda'da Türk vatandaşlarına oy kullanma yasağı

Yasak kararının alınmasında, Türkiye kökenli bazı seçmenlerin Pazar gecesi konvoylar, klakson ve havai fişekler eşliğinde yaptığı kutlamaların yarattığı huzursuzluğun etkili olduğu belirtildi.

SEÇİM ZAFERİNİ KUTLAYAN KONVOY RAHATSIZ ETTİ

Pazar günü Türkiye'de yapılan seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından Rotterdam ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşları, konvoylar eşliğinde kutlama yaptı.

Türkiye kökenli seçmenlerin kutlaması sırasında yasak olmasına rağmen klakson çalınması, havai fişek atılması ve trafik kaosu yaşanması nedeniyle 70 kişiye ceza kesildi.

"YABANCI SEÇİMLER HUZURSUZLUK YARATIYOR"

Başbakan Mark Rutte'nin de mensubu olduğu hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), Türkiye'de yaşanan gelişmelerin Rotterdam'da hayatı olumsuz etkilemesinin kabul edilemeyeceğini açıkladı.

VVD Rotterdam Meclis Grup Başkanı Vincent Karremans, "Pazar gecesi Türkiye kökenli seçmenlerin yarattığı kaosu" ele almak üzere bir tartışma talebinde bulundu.

Karremans, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve seçim propagandaları gibi Türkiye'deki olayların, Rotterdam'da huzursuzluk yarattığını savundu.

Hollandalı politikacı, "Artık bizim için bitti. Yabancı seçimler sadece huzursuzluğa neden oluyor. Bu konuda yeterince olumsuz tecrübeye sahibiz" diye konuştu.