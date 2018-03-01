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Hollanda'da vahşi hayvan beslemek yasaklandı

Soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan yabani geyik ve at gibi hayvanları besleme kararı alan hayvanseverlere hükümet 'ceza' uyarısında bulundu.

AA | 01.03.2018 - 08:07..
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Hollanda'da hafta başından bu yana etkisini hissettiren dondurucu soğuklarla birlikte, meralarda başı boş dolaşan hayvanlarla ilgili olarak polise çok sayıda başvuru yapıldı.

Özellike doğal yaşam parkı Flevopolder'da çok sayıda otçul hayvanın, soğuk ve don olayları yüzünden açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karışıya olduğu, bazılarının da öldüğü belirtildi.

Ancak polis, bu konuda yapılacak bir şey olmadığını belirterek, hayvanseverleri orman işletimesine yönlendirdi.

Hollanda'da vahşi hayvan beslemek yasaklandı

"DOĞAL DENGEYE MÜDAHALE"

Hollanda Orman İşletmesi, salı akşamı bir açıklama yaparak, doğadaki yabani hayvanların beslenmesinin yasak olduğunu duyurdu. Orman işletmesine göre, hayvanların dışardan beslenmesi, doğal dengeye yönelik bir müdahale.

Bunun zaman içerisinde kısır döngüye yol açacağını savunan orman işletmesine göre, dışardan beslenen hayvanlar gelecek yıl daha fazla doğum yapacak ve böylece bakıma muhtaç hayvan sayısı daha da artacak.

Bu nedenle orman görevlileri, "gereksiz yere acı çekmelerini önlemek amacıyla" doğal yaşam parklarında kışı çıkaramayacak durumdaki hayvanları vurarak öldürüyor.

Hayvanseverler ise bu duruma tepkili. Flevoland eyaletindeki yabani atlara yem veren Kristel Bonke adlı hayvansever, orman işletmesi tarafından para cezasın çarptırıldı.

Hayvanlara yönelik bu tutumum "utanç verici" olarak değerlendiren Bonke, ceza uygulamasına karşı mücadele edeceğini söyledi.

Hollandalı hayvanseverler, pazar günü hem cezaları protesto etmek hem de doğadaki yabani hayvanlara sahip çıkmak için "hayvan besleme" eylemi gerçekleştirecek.

"DOĞA, KENDİSİNİ KORUYABİLİR"

Ancak orman işletmesi, doğadaki hayvanların dışarıdan beslenmesini engellemekte kararlı. Orman işletmesi yetkililerinden Tim Hogenbosch, Hollanda'da doğanın kendi dengesini koruyacak güçte olduğunu belirterek, kolay olmasa da hayvanların bir şekilde soğuk havalarda hayatta kalmayı başardıklarını söyledi.

Don olayı yüzünden hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Hogenbosch'a göre, Ren geyikleri su içmek için buzu kırmak gibi bir çok yöntemle başlarının çaresine bakabiliyorlar.

Orman işletmesi sadece su samurlarının yaşadığı bölgelerde yardım eli uzatma kararı aldı. Suyun donması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan su samurlarının otoyollar gibi tehlikeli noktalara gitmemeleri için önlem alınacak.

Orman bekçileri tarafından buzlar kırılarak su samurlarının beslenmesine yardımcı olunacak.

Hollanda'da 2009 yılında da siyasi partilerin bir bölümü, kışın dondurucu soğuklarda doğadaki hayvanların beslenmesini önermişti.

Ancak Tarım Bakanlığının görüş istediği bağımsız komisyonlar, zayıf hayvanların beslenmesi yerine öldürülmesini önermişti.

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