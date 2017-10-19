Hollanda'dan darbecilere sığınma hakkı

Hollanda hükümetinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin sığınma başvurusunu kabul ettiği belirtildi.

8 FETÖ'CÜYE SIĞINMA HAKKI

Hollanda Sığınma Avukatları ve Hukukçuları Derneği (VAJN) Başkanı Jan Eikelboom'a göre, ilk aşamada 8 FETÖ'cüye sığınma hakkı tanındı.

TERÖRİSTLER BASKI GÖRÜR ENDİŞESİ

Eikelboom, sığınma başvurusu kabul edilen teröristlere "Türkiye'de baskı görme riski" gerekçesiyle sığınma hakkı verildiğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, FETÖ'cülerin sığınma taleplerinin kabul edildiğini doğruladı. Ancak bu kişilerin başvuru gerekçesi konusunda açıklama yapılmadı.

ONAYLANDIĞINI DOĞRULADILAR

Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, "Uzatılmış sığınma prosedürü" adı verilen sürecin sonuna gelindiğini bildirdi. Bu çerçevede, sığınma başvurularının bir kısmının onaylandığı belirtildi.