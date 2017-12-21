Hollywood taciz skandallarında yeni suçlama

Hollywood'da ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkında çıkan ve bir anda çığ gibi büyüyerek hızla yayılan taciz suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor. Her gün yeni bir taciz mağdurunun çıkıp ifade verdiği günlerde, Oscar ödüllü kadın oyuncu Meryl Streep'de suçlamaların ortasında kendini buldu.

"O BİLİYORDU"

Suçlamalar bu sabah itibariyle ortaya çıktı. Hollywood sokaklarındaki duvarlar Harvey Weinstein ve Meryl Streep'in fotoğraflarının bulunduğu afişler ile doldurularak, Streep'in yüzüne "O biliyordu" yazıldı.

Weinstein'in çokça çalıştığı oyunculardan biri olan Streep'in, bu olayları bildiği halde sessiz kaldığı ve zamanında tepki göstermeyerek sustuğu belirtildi.

STREEP SESSİZ KALDI

Weinstein'in yapımcılığını yaptığı birçok filmde rol alan ünlü aktris, skandalı önceden bilmek ve sessiz kalmakla suçlandı. Öte yandan Streep kanadından iddialar ve afişlere ilişkin bir açıklama yapılmazken sessizliğin bu durumun kabullenilmesine bir işaret olduğu düşünülüyor.

Streep daha önce iddialar karşısında şoke olduğunu açıklamış, cinsel tacize uğrayan kadınların yaşadıklarını anlatmasının cesaret verici olduğunu ifade etmişti.