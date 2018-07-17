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Hollywood yıldızı Chris Evans'tan Trump'a hakaret

Marvel'ın Kaptan Amerika karakterine hayat veren ünlü aktör Chris Evans, Trump'a hakaret etti. Evans, Helsinki'de konuşan Trump'ı, 'FBI'ı küçük düşüren bir moron olarak' niteledi.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 23:18..
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Hollywood yıldızı Chris Evans'tan Trump'a hakaret

Trump ile Putin Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ortak basın toplantısı düzenledi. Trump'ın konuşmaları ABD'de büyük yankı uyandırırken, ünlü oyuncu Chris Evans ABD Başkanı'na sert bir dille tepki gösterdi.

Hollywood yıldızı Chris Evans'tan Trump'a hakaret

EVANS TRUMP'A HAKARET ETTİ

Ortak toplantıda açıklama yapan Trump, "Rusya'yı savunmak ve FBI'ı küçük düşürmekle" suçlandı.

Chris Evans'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Bugün tam bir rezaletti. Donald Trump,  Amerika'yı utandırdı ve bunun için kendisinden utanmalı! Trump'ın siyasi refahı uğruna demokrasimize Rusya'nın müdahalesini görmezden gelmeyi seçmesi herkes için büyük bir utanç. Tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradım" yazdı.

Peş peşe 3 tweet atan Kaptan Amerika karakterine hayat veren oyuncu, "Moron, korkak ve kukla" sözleriyle hakaret boyutuna çıktı.

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