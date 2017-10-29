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Hollywood yıldızı Walken İstanbul'u gezdi

Ünlü yıldız Christopher Walken, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılmak üzere geldiği Türkiye'de İstanbul'u tanıdı.

29.10.2017 - 11:44
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54. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında geçtiğimiz günlerde Antalya'ya gelen, seyahatinin son günlerini tarihçi Saffet Emre Tonguç ile İstanbul'da geçirdi.

Hollywood yıldızı Walken İstanbul'u gezdi

YİNE GELECEK

Sean Connery'nin oynadığı 'Rusya'dan Sevgilerle' isimli filmden etkilendiğini belirten sanatçı, filmde geçen Ayasofya'yı ziyaret etmek istedi. 74 yaşındaki ABD'li oyuncu, İstanbul turu sırasında sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Sanatçı, Kapalıçarşı'dan halı, Mısır Çarşısı'ndan ise eşine baharat, çanta ve şal satın aldı. Hayvanlara özel bir ilgisi olan Walken, Topkapı Sarayı'nın avlusundaki sokak köpekleriyle de ilgilendi. Sarayın manzarasından etkilenen oyuncu, "İstanbul'a tekrar geleceğim." dedi.

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