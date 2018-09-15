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Hollywood'da çalınan film ekipmanları Arjantin'de bulundu

Hollywood ve New York'ta çalınan yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki film ekipmanı Arjantin'de ele geçirildi.

AA | 15.09.2018 - 01:33..
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FBI ile Arjantin polisinin yürüttüğü ortak çalışma sonucu, Hollywood ve New York'ta çalınarak ülkeye sokulan yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki film ekipmanının ele geçirildiğini bildirdi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipmanların Hollywood film yapımcılarından çalınarak, Arjantin'deki film şirketlerine karaborsada kiralandığı belirtildi.

Çalınan ekipmanlarla ilgili araştırma sürecinin iki yıl önce başladığı, ekipmanların bulunduğu yeri tespit edene kadar şüphelilerin izlendiği kaydedildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 kişinin ise soruşturmasına devam edildiği duyuruldu.

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