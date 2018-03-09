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'Holter' takılı hastayı canlı bomba sanıp kaçtılar

Gaziantep'te, hastaneye gelen kalp hastası bir gencin aniden yere yığılmasıyla göğsüne takılı 'holter' cihazını gören çevredekiler bomba sanarak panik oldu.

DHA | 09.03.2018 - 12:16..
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Gaziantep'te salı günü, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde adı öğrenilemeyen 25-30 yaşlarındaki bir kişi, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan 'holter' cihazı ile hastaneye geldi.

Kardiyoloji bölümünde gözetimli hasta olarak tedavi gördüğü belirlenen genç, hastane girişinde dengesini yitirerek yere yığıldı.

KABLOLARI GÖRÜNCE 'BOMBA VAR' DİYE BAĞIRDI

Gence müdahale etmek isteyen bir kişinin cihaza bağlı kabloları görerek 'canlı bomba' diye bağırması üzerine hastanede büyük panik yaşandı. Çevredekiler, hastaneden çıkmak için büyük çaba harcarken, yere düşen genç hasta da yaşanan panik nedeniyle korkarak bayıldı.

Holter takılı hastayı canlı bomba sanıp kaçtılar VİDEO

CİHAZ OLDUĞU ANLAŞILINCA RAHAT BİR NEFES ALDILAR

Hastanedeki sağlık çalışanlarından birinin, hastanın üzerindeki kabloların 'holter' cihazına bağlı olduğunu fark etmesiyle yaşanan panik son buldu.

Yerde ilk müdahalesi yapılan hasta, tedavi için acil servise götürüldü. Yaşanan olaylar ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

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