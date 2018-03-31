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Honda Türkiye kadrosu değişti

Honda Türkiye operasyonel kadrosunda önemli atamalar gerçekleştirdi.

AA | 31.03.2018 - 10:35..
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Honda Türkiye'nin açıklamasına göre, 1 Nisan 2017'den bu yana Honda Türkiye Otomobil ve Motosiklet Satış Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Kılıçer yeni organizasyonel yapıda Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Honda Türkiye kadrosu değişti

ÇOK SAYIDA ATAMA YAPILDI

1 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Honda Türkiye Otomobil Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüten Serdar Akman, yeni görevinde Otomobil ve Motosiklet Satış Müdürlüğü’ne atanırken, Kurumsal İletişim ve Bayi Geliştirme bölümleri de kendisine bağlandı.

Honda Türkiye kadrosu değişti

01.04.2016 tarihinden bu yana Honda Türkiye Müşteri İlişkileri ve Kişisel Gelişim Müdürlüğü görevini yürüten Baybars Aroma da Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Pazarlama Müdürü oldu. 1 Nisan 2016 tarihinden bu yana Honda Türkiye Otomobil Pazarlama Departmanı Basın ve Halkla İlişkiler Şefi olarak görev yapan Koray Tüzmen de bu süreçte Kurumsal İletişim Şefliği görevini sürdürecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre yeni görevler 1 Nisan 2018'den itibaren geçerli olacak.

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