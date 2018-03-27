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Honda yeni lüks sedanını tanıtıyor

Japon otomotiv üreticisi Honda, Insight adını verdiği yeni sedanı görücüye çıkarıyor.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 14:52..
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Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Civic ile aynı platformdan çıkacak olan Insight, markanın yeni sedan yüzü olmaya aday olacak.

Lüks sedan konseptinde üretilecek olan Insight, D segmentinde yer alacak. Bu segmentte aracın en büyük rakipleri Volkswagen Passat, Skoda Superb, Toyota Avensis, Audi A4 ve Opel Insignia gibi lüks sedanlar olacak.

Honda yeni lüks sedanını tanıtıyor

HİBRİD MOTORLA GELİYOR

Yeni Honda Insight, 1,5 litre hacimli benzinli motorla lityum-iyon batarya ile çalışan elektrikli bir motorun karışımıyla gelecek. Yakıt tasarrufunun yanı sıra, performans olarak da beklentileri karşılamayı hedefleyen bu yeni motor, Honda'nın gelecek modellerinde de kullanılacak.

Honda yeni lüks sedanını tanıtıyor

Honda ABD Yetkilisi Henio Arcengeli, bu yeni motoru, "Geleneksel güç aktarma organları olmaksızın çok güçlü bir otomobille, elektrifikasyon çağında devrim" olarak nitelendiriyor.

Honda yeni lüks sedanını tanıtıyor

TASARIMI SINIFI GEÇTİ

İlk bakışta Civic ile benzer görünse de Insight daha diri ve daha agresif bir tasarıma sahip. Aerodinamik kanatlar, ince LED farlar ve krom detaylarla düzenlenmiş ön panjur, Insight'ın tasarım ayrıntılarından bazıları.

Özellikle arka kısımda Civic'ten ayrılan Insight, Civic'teki o coupe havasını biraz da olsa sedana çevirmeyi başarmış. Yine LED stop farları ile oldukça şık bir görüntüye sahip olan araç, geniş bagaj hacmiyle de geçer not alıyor.

Honda yeni lüks sedanını tanıtıyor

ERGONOMİK KOKPİT GÖZ DOLDURUYOR

Honda Insight'ın iç tasarımında teknolojiyi iliklerine kadar kullanmış olan kokpit ilk dikkati çekenlerden. Son çıkan hemen hemen her otomobilde olduğu gibi Insight'ta da geniş bir multimedya ekranı bulunuyor. Araçla ilgili pek çok donanımın kontrolüne imkan sağlayan bu ekran, aynı zamanda Apple CarPlay, Android Multimedya gibi uygulamaları da destekliyor.

Insight, rakiplerine oranla 'yeterli' denebilecek bir iç genişliğe sahip. Arka koltukta yolculuk eden 3 yolcunun da rahat bir oturuş pozisyonu elde etmesine olanak tanıyan araç, 5 kişilik sedan tanımının içini böylece dolduruyor.

Honda yeni lüks sedanını tanıtıyor

AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLMEYEBİLİR

Honda yetkilileri Insgiht'ın ilk olarak ABD'de satışa çıkarılacağını, Avrupa ülkelerine ihracına ise sıcak bakmadıklarını açıkladılar. Ancak daha önce pek çok markada da yaşandığı üzere, yoğun talep olması halinde Japon yetkililerin inadı kırılabilir.

Insight şayet Türkiye'ye gelirse tahmini olarak tüm vergiler dahil 130-150 bin lira bandında kataloglarda olacak.

Honda yeni lüks sedanını tanıtıyor

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