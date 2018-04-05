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Horoz dövüş yerine baskın yapıldı

Mersin’de isimsiz bir kıraathaneye baskın düzenleyen polis, para karşılığında horoz dövüştürüldüğü iddiasıyla ile 48 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

İHA | 05.04.2018 - 16:15..
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi 3 Ocak Mahallesi eski otogar karşısında bulunan bir iş hanının 4. katında faaliyet gösteren isimsiz bir kıraathanede para karşılığında horoz dövüşü yaptırıldığının bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adresi takip aldı. Bu sırada 2 poliste müşteri gibi içeri girerek, incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalar neticesinde içeride horoz dövüşü yaptırıldığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

MİNİ STADYUMA ÇEVİRMİŞLER

Mekanın mini bir stadyuma dönüştürüldüğü, izleyiciler için tribün, skorboard ve horoz dövüşlerinin yapıldığı havuzu gören polis şaşkına döndü. Ayrıca horozların ve dövüşlerin yaptırıldığı yerin kanlar içinde olduğu görüldü.

Horoz dövüş yerine baskın yapıldı

Operasyonda 11 dövüş horozu ele geçirilirken, 46 kişiye Kabahatler Kanunu gereği 11 bin 914 lira para cezası kesildi. Horozlar Akdeniz Belediyesi zabıta görevlilerine teslim edilirken, ruhsatsız olan iş yeri de mühürlendi.

Horoz dövüş yerine baskın yapıldı

Operasyonda, "horoz dövüşü adı altında kumar oyununun oynanması" suçundan gözaltına alınan iş yeri sahibi R.G.K ve oğlu G.K., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Horoz dövüş yerine baskın yapıldı

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