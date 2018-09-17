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Hoşgörü kentinin tarihi bedesteni

Mardin'de 15. yüzyılda yapılan, geçmişte sebze, meyve ve et satılan tarihi Kayseriyye Bedesteni, artık müşterilerine bakır, gümüş ve hediyelik eşya ile hizmet veriyor.

AA | 17.09.2018 - 12:16..
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Mardin'de Akkoyunlular döneminde 15. yüzyılda yapılan, çeşitli dönemlerde restore edilen Kayseriyye Bedesteni, geçmişte sebze, meyve ve et satışı ile ticaretin merkezi oldu.

Artık müşterilerine bakır, gümüş ve hediyelik eşya ile hizmet veren kentin tek bedesteni olma özelliğine sahip tarihi mekanın geçmişteki canlılığına turizmle kavuşturulması hedefleniyor.

"GÜNLÜK KİRASI BİR ALTINDA"

Tarihi yapıda 35 yıldır esnaflık yapan Necmettin Yüksel, açıklamada, tarihi bedestenin yüzlerce yıl ayakta durduğunu belirterek "Alışveriş hala devam ediyor." dedi.

"Eskiden buradaki her bir dükkan bir altınla kiralanıyordu. Her gün bir altın veriliyordu burada iş yapılabilmesi için. Burası ticaretin merkeziydi ve herkesin uğrak yeriydi." ifadesini kullanan Yüksel, bedestenin Mardin'in simgelerinden olduğunu aktardı.

Hoşgörü kentinin tarihi bedesteni

TARİH KOKUYOR

Bedestenin ziyaretçilerinden Semire Şinegü, tarihi bedestenin kentte görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu söyledi. Mardin'i ziyaret edenlere buradan hediye almalarını tavsiye eden Semire Şinegü, "Esnafımız çok sıcak kanlı. Hediyelik eşyalar çok güzel. Adeta alışveriş merkezi gibi. Herkesi buraya davet ediyoruz. Adeta tarih kokuyor." dedi.

Hoşgörü kentinin tarihi bedesteni

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