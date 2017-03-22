Turist kızı etkilemek için timsah dolu nehre girdi

'Avustralya'daki timsahların yerlileri değil turistleri ısırmaya daha yatkın olduğu' iddiasında bulunarak bunu kanıtlamak isteyen De Paauw, timsahlarıyla ünlü Johnstone Nehri'ne atlayarak dev bir timsahı yakaladı.

Genç, timsahı önce burnundan tutarak metrelerce sürükledi, ardından kaçabilmek için timsahın gözüne yumruk attı.

SOL KOLU KIRILDI

Sol kolu kırılan Avustralyalı gencin hayati riskinin bulunmadığı kaydedildi. Ancak vücudunun çeşitli yerlerindeki incinmeler nedeniyle bir süre hastanede tetkik altında tutulacak.

Yaptığı hareketin 'aptallık olduğunu' hastanede fark ettiğini söyleyen De Paauw, timsaha zarar verme niyetinin olmadığını, yalnızca hoşlandığı kızı etkilemeyi amaçladığını ifade etti.

'HAYATINI RİSKE ATTI, ETKİLENMEDİM'

Basın mensuplarına konuşan İngiliz turist Sophie Paterson ise, bu hareketten pek de etkilenmiş olmadığını söyledi. Paterson, "Hayatınızı riske atmak eğlenilecek bir şey değildir. Bu yüzden pek de etkilenmedim. Oldukça cesur olduğunu düşünüyorum ancak hayatını böyle riske atmasından etkilenmedim." dedi.

Ancak buna rağmen Paterson, De Paauw'un buluşma kabul edeceğini söyledi. İkili, ilk randevularına çıkabilmek için De Paauw'un hastaneden taburcu olmasını bekliyor.