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Turist kızı etkilemek için timsah dolu nehre girdi

Avustralyalı Lee De Paauw, ülkeye turist olarak gelen Sophie Paterson'ı etkileyebilmek için hayatını riske attı.

22.03.2017 - 15:38
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'Avustralya'daki timsahların yerlileri değil turistleri ısırmaya daha yatkın olduğu' iddiasında bulunarak bunu kanıtlamak isteyen De Paauw, timsahlarıyla ünlü Johnstone Nehri'ne atlayarak dev bir timsahı yakaladı.

Genç, timsahı önce burnundan tutarak metrelerce sürükledi, ardından kaçabilmek için timsahın gözüne yumruk attı.

Turist kızı etkilemek için timsah dolu nehre girdi

SOL KOLU KIRILDI

Sol kolu kırılan Avustralyalı gencin hayati riskinin bulunmadığı kaydedildi. Ancak vücudunun çeşitli yerlerindeki incinmeler nedeniyle bir süre hastanede tetkik altında tutulacak.

Turist kızı etkilemek için timsah dolu nehre girdi

Yaptığı hareketin 'aptallık olduğunu' hastanede fark ettiğini söyleyen De Paauw, timsaha zarar verme niyetinin olmadığını, yalnızca hoşlandığı kızı etkilemeyi amaçladığını ifade etti.

'HAYATINI RİSKE ATTI, ETKİLENMEDİM'

Basın mensuplarına konuşan İngiliz turist Sophie Paterson ise, bu hareketten pek de etkilenmiş olmadığını söyledi. Paterson, "Hayatınızı riske atmak eğlenilecek bir şey değildir. Bu yüzden pek de etkilenmedim. Oldukça cesur olduğunu düşünüyorum ancak hayatını böyle riske atmasından etkilenmedim." dedi.

Turist kızı etkilemek için timsah dolu nehre girdi

Ancak buna rağmen Paterson, De Paauw'un buluşma kabul edeceğini söyledi. İkili, ilk randevularına çıkabilmek için De Paauw'un hastaneden taburcu olmasını bekliyor.

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