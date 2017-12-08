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Hrant Dink cinayeti davasında 5 kişiye tahliye

Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu yargılanan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı görevlilerinden 5 kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

AA | 08.12.2017 - 12:26..
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu, 10'u firari 85 sanıklı davanın 15. duruşması başladı.

5 TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE KARARI VERİLDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile eski jandarma-emniyet görevlilerinin de aralarında yer aldığı 11 tutuklu sanık katıldı. 4 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmaya, bazı tutuklu veya hükümlü sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı.

Duruşmada, sanık ve taraf avukatlarının talepleri alındı.Tutuklu yargılanan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı görevlilerinden 5 kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

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