taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.594
USD
4,8384
EURO
5,6679
ALTIN
193,52
PETR
74,0200

HSK'dan yeni atamalar

HSK tarafından 696 sayılı KHK uyarınca Yargıtaya 100, Danıştaya 12 yeni üye seçildi.

AA | 16.07.2018 - 13:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yargıtay ve Danıştay'daki iş yükü nedeniyle yeni üyelerin atanması ve dairelerin kurulması amacıyla çıkarılan 696 sayılı KHK gereği, Yargıtaya 100, Danıştaya 16 yeni üyelik kadrosu ihdas edilmişti.

Danıştaya ihdas edilen kadroların 4'ü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üyenin ise idari yargı hakimleri arasından HSK tarafından seçilmesi öngörülüyordu.

HSK'dan yeni atamalar

YENİ ÜYELER BELİRLENDİ

Alınan bilgiye göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), üyelik seçimiyle ilgili çalışmalarını tamamladı. Yargıtaya 100, Danıştaya 12 yeni üye seçildi.

Yeni üyelerin göreve başlamasının ardından Yargıtay ve Danıştayda üyelerin daireleri ile iş bölümünün yeniden şekillendirilmesi bekleniyor.

Yeni üyelerin isimleri, HSK'nin internet sitesinde yayımlanacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

183
Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

106
Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

158
Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı

97
Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

70
Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

105
Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM