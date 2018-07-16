HSK'dan yeni atamalar

Avrupa Birliği ve NATO'ya karşı sert mesajlar veren Trump, Putin ile yaptığı görüşmede yapıcı mesajlar verdi.

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Fikirci Bey yazdı: SAVAŞ DEVAM EDİYOR

Ne diyorlardı " 28 Şubat ruhu 1000 yıl devam edecek". İşte Ben de şimdi söylüyorum: 15 Temmuz ruhu 10 bin yıl devam edecek. Şakası yok savaş devam ediyor. Nöbete devam!