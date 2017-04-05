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HSYK 31 hakim ve savcının yerini değiştirdi

HSYK tarafından yayınlanan kararnamede 31 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği açıklandı.

05.04.2017 - 19:43
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Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu yeni bir kararname yayınladı.

31 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi kapsamında 31 hakim ve savcının görev yerinin değiştiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 05.04.2017 tarih ve 517 sayılı Adli Yargı Kararnamesi yayımlanmıştır. Kararname kapsamında 31 hakim ve savcının görev yeri değişmiştir" denildi.

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