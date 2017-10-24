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Hudutta nöbet tutan askere ailesinden sürpriz

Şırnak uludure'de nöbet tutan asker karşısında anne ve babasını görünce mutluluk gözyaşları döktü.

24.10.2017 - 16:34
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan Zeynep ve Ali Özmetli, Şırnak’ın Uludere ilçesinde Irak sınırındaki 23. Piyade Sınır Tümen Komutanlığına bağlı Altıntepe Hudut Karakolunda vatani görevini yapan oğulları Bayram Özmetli'yi çok özlediklerini ve kendisini görmek istediklerini belirterek, ilçe Kaymakamı Ömer Coşkun'a başvurdu.

ANNE BABASI OĞLUNUN YANINA GİTTİ

Karakolun bağlı olduğu 23. Tümen Komutanlığıyla irtibata geçen Coşkun, gerekli izinleri aldıktan sonra Özmetli çiftini uçakla Şırnak'a gönderdi.

Hudutta nöbet tutan askere ailesinden sürpriz

BURADA OLSALAR NE YAPARDIN

Aileyle birlikte karakola gelen Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Yiğittürk, Bayram Özmetli'nin nöbet tuttuğu kuleye giderek kendisiyle bir süre sohbet etti. Özmetli'ye "Anneni en son ne zaman aradın?" diye soran Tuğgeneral Yiğittürk, Özmetli'nin "Görüşüyorum" cevabı üzerine, "Şimdi burada olsa ne yapardın?" dedi.

Hudutta nöbet tutan askere ailesinden sürpriz

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tuğgeneral Yiğittürk'ün "Arkana bak" komutunu yerine getiren Bayram Özmetli, karşısında anne ve babasını görünce kısa süre şaşkınlık yaşadı. Bayram Özmetli ile anne Zeynep Özmetli birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Hudutta nöbet tutan askere ailesinden sürpriz

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