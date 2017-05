Hükümet üç önemli reform paketi hazırlıyor

Yaklaşık 10.1 milyon borçlunun 70.6 milyar liralık borcuna yapılandırma imkanını Meclis'e taşıyan hükümet, işçiler, memurlar ve yatırımcılar başta olmak üzere milyonları ilgilendiren yeni düzenlemeler için çalışıyor. Kıdem Tazminatı Fonu, kamu personel rejimi değişikliği ve Üretim Reform Paketi öncelikler arasına alındı. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında mahkeme öncesi arabulucunun zorunlu hale getirilmesi, Borçlar Kanunu'nun sadeleştirilmesi, KDV reformu, yeni Gelir Vergisi Kanunu da hükümetin gündeminde bulunuyor.

İşte öncelikli 3 reform:

HERKESE TAZMİNAT GARANTİSİ

Her çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak tamamlandı. Kıdem Tazminatı Fonu kurulmasını içeren taslak, işçi ve işveren sendikalarıyla yapılacak görüşmelerin ardından son şeklini alacak. Tasarının Haziran sonuna kadar Meclis'e sunulması bekleniyor. Yeni sistem; her işçi adına bir hesap açılmasını, işverenin her ay bu hesaba tazminat ödeneğini yatırmasını, hesapta biriken paranın yatırım araçlarında değerlendirilmesini, çalışanın buradaki birikimi takip edebilmesini ve belli bir süre sonunda da alabilmesini içeriyor. Bu sayede çalışanın; tazminatının garanti altına alınması, tazminatsız işten ayrılma sorunuyla karşılaşmasının önlenmesi hedefleniyor. Düzenleme hayata geçtikten sonra iş hayatına atılanlar yeni sisteme dahil olacak.

YATIRIMCIYA DESTEK

Üretim Reform Paketi de TBMM'ye sunulacak öncelikli kanunlar arasında. Paket, sanayileşme noktasında sanayicinin yüklerinin kaldırılması, Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) gelişmesini içeren bir yasal düzenleme. OSB'de emlak vergilerinin kaldırılması, yatırımcılara arsa tahsisinde kolaylık gibi birçok alanda avantajlar getirecek.

KAMUDA DEV REFORM

Kamuda verimliliği artıracak, çalışan memurun hakkını alacağı kamu personel reformu çalışmalarına da hız verildi. Reform ile birlikte yıllardır yamalı bohçaya dönen, kamu çalışanlarını a, b, c, d, e diye sınıflandıran 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tarihe karışacak. Kamuda çalışan 720 bin taşeron işçinin kadro talebinin de kamu personel reformuyla çözümlenmesi bekleniyor. Memur işi yapan üniversite mezunu işçilerin beklentileri de bu reform ile çözüme kavuşturulacak. Reform kamu çalışanlarına pek çok yeni hak da getirecek.