Hükümetten FETÖ elebaşının fotoğrafına yorum

Bakanlar Kurulu sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, FETÖ elebaşı Gülen'in WSJ'de yer alan röportajında kullanılan fotoğrafa tepki gösterdi.

"SIRADAN BİR İNSAN, FETÖ'NÜN MESAJINI ANLAR"

Gündeme bomba gibi düşen skandal fotoğrafın sıradan bir görsel olmadığının altını çizen Kurtulmuş, "Sıradan bir insan FETÖ'nün vermek istediği mesajdan ve yayımlanan fotoğraftan ne yapmak istediğini anlar ve ne halt ettiği gayet açıktır" dedi.

"DAĞILMIŞ ÖRGÜTE MORAL AMAÇLI RÖPORTAJ"

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darmadağınık olmuş bir örgüte moral amaçlı bir röportajdır. Çok açık bir şekilde, sürekli mevzi kaybeden, darmadağınık olan örgüt üyelerine moral aşılamaya çalışan, üstü kapalı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne tehdit içeren sözler var.



Bu kadar çok insanı şehit edecek, demokrasiyi rafa kaldırmaya çalışacak, tanklarla, helikopterle insanların üzerine yürüyen bir örgütün lideri, hiçbir şey olmamış gibi gazeteler üzerinden örgüt üyelerine moral verecek, Türkiye Cumhuriyeti'ne tehditler savuracak... Bu durum ABD'den istediğimizin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı.



Biz Amerikalı yetkililere şunu söylüyoruz. Müttefiklik, dostluk derhal bu adamı tutuklamak gerekir. Tutuklayıp bize iade etmiyorsanız ev hapsine alın. Eli kanlı örgütün lideri oradan Türkiye'ye tehditlerini sürdürecek, bu kabul edilemez.



Amerikalıların en azından o fotoğrafı bir kez daha görüp vasat bir zekayla ne anlama geldiğini anlamaları lazım. Ortada açık bir şey var. Bu adamın Türkiye'ye karşı haince eylemlerini sürdürme faaliyetlerini kısıtlayın"