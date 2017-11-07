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Hulusi Akar ile fotoğrafçı arasında gülümseten diyalog

Yüksekova'da esnafı ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Akar, telefon çıktıktan sonra fotoğrafçıların işinin zorlaştığını söyledi.

07.11.2017 - 13:34
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Hulusi Akar ile fotoğrafçı arasında gülümseten diyalog

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafları gezip vatandaşlarla sohbet etti.

Havanın güzel olmasını fırsat bilen komutanlar, bir çay ocağına oturup vatandaşları dinledi.

"TELEFON ÇIKTI, MERTLİK BOZULDU"

Esnaf ziyaretlerine devam eden Genelkurmay Başkanı, bir fotoğrafçı ile arasında geçen diyalogla çevredekileri de güldürdü.

Teknolojinin gelişmesiyle telefoncuların işlerinin zorlaştığına dikkat çeken Akar, "Telefon çıktı, mertlik bozuldu. Haberin olsun." dedi.

NEŞELİ ANLAR

Hulusi Akar'ın bu sözleri esnafı da çevredekileri de gülümsetti.

Hulusi Akar ile fotoğrafçı arasında gülümseten diyalog VİDEO

Hulusi Akar ile fotoğrafçı arasında gülümseten diyalog

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