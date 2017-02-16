Hulusi Akar kimdir?

12 Mart 1952 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Hulusi Akar, 1972 yılında Kara Harp Okulu'nu, 1973 senesinde de Piyade Okulu'nu tamamladı. Hulusi Akar, 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı. Genelkurmay Başkanı Akar, 1982 yılında Kara Harp Akademisi'ni tamamladıktan sonra 7. Piyade Alayı'nda karargâh bölük komutanlığı yaptı. Daha sonra 12. Piyade Tümeni Lojistik Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nda istihbarat subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde plan subaylığı, Genelkurmay Özel Kalem Müdürlüğü ve Bosna-Hersek Türk Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

Askeri Kariyeri

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, 1998 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Akar, Tuğgeneral olarak 51. İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Hulusi Akar, 2002 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. Tümgeneral olarak Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2007 yılında bir terfi daha alıyordu Akar Paşa: Yeni rütbesi Korgeneral olmuştu. Hulusi Akar, Korgeneral olarak Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ve 3. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti. Orgeneral rütbesi ile 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı görevini yürüten Hulusi Akar, 2013 yılı Ağustos ayından itibaren olmak üzere Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.

Genel Kurmay Başkanlığı

Hulusi Akar, üstün başarılarla dolau askeri hayatının en mühim gelişmesini ise 2015 yılında yaşadı. Hulusi Akar 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak atandı. ABD ile Türkiye ilişkilerinin dönüm noktası niteliğindeki Çuval Olayı ilişkileri oldukça soğutmuştu. Kasım 2015'te uzunca bir süredir bir Türk Genelkurmay Başkanı'nı olarak İncirlik Üssü'ne yaptığı ilk ziyaret ile daha sonra Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nü ziyaret eden eden Hulusi Akar, ziyaretlerinde pilotların boyunlarına fuları takarak, pilotlara jest yapmıştı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar aynı yıl NATO Askeri Komite Toplantısı'nda Suriye'de IŞİD'e karşı koalisyon güçleriyle işbirliği yapan PYD'nin terör örgütü olduğunu, PKK'nın Suriye ve Irak'taki iç savaştan faydalanarak uluslararası kamuoyunda meşruiyet kazanmaya çalıştığını söyledi. Akar Paşa, Hendek operasyonlarının devam ettiği sırada Diyarbakır'a Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte yerinde incelemelerde bulunmak üzere ziyaretler gerçekleştirdi. 1 Mayıs 2016 tarihinde çatışmaların sürdüğü Mardin, Nusaybin'e de giderek operasyonlara komuta etti. Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, 15 Temmuz 2016 askerî darbe girişiminde Akıncı Hava Üssü'nde darbe girişiminde bulunan askerler tarafından rehin tutuldu. Hulusi Akar, 16 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen operasyonla kurtarılmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Hulusi Akar'ın rehin tutulduğu sürede yerine vekaleten 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar atandı.



29. TSK Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Diyetisyen Şule Akar Hanımefendi ile evli olup iki çocuğu bulunmaktadır ve yabancı dil olarak da İngilizce bilmektedir.





