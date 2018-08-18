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Hulusi Akar: Münbiç'te ortak eğitim başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'te devriyelerin devam ettiğini ABD'yle ortak eğitimin de yakın zamanda başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 18.08.2018 - 18:29..
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Bakan Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden Münbiç'teki devriye göreviyle ilgili açıklama yaptı.

"PLANLADIĞINI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Akar şunları ifade etti: “Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam ediliyor. Bu çerçevede, müteakip safhada başlaması planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik olarak her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor”.

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