Hulusi Akar Hatay'da

1

Erdoğan'dan HDP'nin sokak çağrısına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuyla ilgili sokak çağrısı yapan HDP'ye sert yüklendi ve ekledi: Sakın ha, bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler