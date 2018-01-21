Hulusi Akar Hatay'da

Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'nin işgal ettiği Afrin'de dün başlatılan Zeytin Dalı Harekatı bugün de tüm hızıyla devam ediyor.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Zeytin Dalı Harekatı için Hatay'a gitti.
KOMUTANLAR SIFIR NOKTASINDA
Komutanlar ikinci gününde devam eden Zeytin Dalı Operasyonu'nu bölgeden denetleyip, incelemelerde bulunuyor.
İRANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın İranlı mevkidaşı Tümgeneral Dr. Mohammad Hossein Bagheri ile Suriye konusunda görüşme yaptığı bildirildi.