Hülya Avşar: En üzüldüğüm konu Zehra'nın sigara içmesi

Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızları Zehra, kendisine yapılan uyarılara kulak asmadı. Arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan Zehra Çilingiroğlu, önceki gün peş peşe sigara içerken objektiflere yansıdı. Zehra'nun bu kötü alışkanlığına babasının ve annesinin ne diyeceği merak konusuydu.

Cengiz Semercioğlu'na konuşan Hülya Avşar'dan bu karelere ilk tepki geldi. Semircioğlu, Zehra'nın o fotoğraflarını gören Hülya Avşar'ın ilk tepkisini söyle anlattı; Dün sabah programının çekimi vardı... Ekibi gazeteleri saklıyordu Hülya Avşar’dan, yayın öncesi morali bozulmasın diye...

"İNANAMIYORUM ZEHRA"

Ama hemen öğrendi tabii, Zehra’nın gazetelerde yer alan haberlerini... Ben de bunu sordum Hülya Avşar’a, “Zaten sigaradan nefret ediyorum, bir de benim kızım içiyor, inanamıyorum! En sevmediğim, en üzüldüğüm konu bu” dedi...