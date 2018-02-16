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Hülya Avşar: Sibel Can'ı yolasım geldi

Bu hafta programında Muazzez Abacı’yı ağırlayan Hülya Avşar, en bomba açıklamaları kendisi yaptı.

Haber Merkezi | 16.02.2018 - 08:31..
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Hülya Avşar yıllar sonra İbrahim Tatlıses ve Sibel Can’a dair itirafta bulundu.

Hülya Avşar: Sibel Can'ı yolasım geldi

HÜLYA'YI KADRODAN ATTI SİBEL'İ ALDI

'O dönem Sibel Can'ı yolmak istediğini söyleyen' Avşar, “İzmir Fuarı’nda İbrahim Tatlıses ile sahneye çıkacaktık. Afişler basılmıştı. Ancak İbrahim Tatlıses, beni kadrodan attı. Yerime Sibel Can’ı aldı. Büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Çok ağladım. Sibel Can’ı yolasım vardı. Sonra imdadıma Muazzez Abacı yetişti. Beni alt kadrosuna dahil etti.

"SİBEL'İ İSTİYORUM"

Sibel Can o dönem rahmetli Fahrettin Aslan’ın sahibi olduğu Maksim Gazinosu’nda konser veriyordu. İddiaya göre; Hülya Avşar’a kızan İbrahim Tatlıses, Fahrettin Aslan’ı aradı ve “Sibel’i bu gece gönderdin gönderdin. Yoksa bir daha senin gazinolarının hiçbirinde sahneye çıkmam” dedi. Sibel Can ilk uçakla İzmir’in yolunu tuttu.

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