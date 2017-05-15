Hülya Avşar yatak reklamında oynadı

Yıllardır sahnelerden, dizi ve film projelerinden kazandığı paralarla servetine servet katan Avşar Kızı, gelir kapısı olarak gördüğü reklamlardan da hatırı sayılır ücretler alıyor.

1 MİLYON ALDI

Bunun son örneği de Hülya Avşar'ın bir yatak firmasıyla yaptığı anlaşma oldu.

Önceki gün firma yetkilileriyle el sıkışan güzel şarkıcının cebine markanın tüm reklam faaliyetlerinde yer alması için 1 milyon lira girdiği öğrenildi. 70 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen ilk reklam filminde ise Hülya Avşar, yatakta yoga yaptı. Son 1 yıldır yogaya merak saran Avşar Kızı'nın çekimler sırasında bir hayli esnek olması da dikkat çekti.

KIZINA DA PARA KAZANDIRMIŞTI

Daha önce tuvalet kağıdı, ayak bakım kremi, çocuk bezi ve kola reklamında oynayan Avşar Kızı, 2015 yılında kızı Zehra'yla bir inşaat firmasının tanıtımı için kamera karşısına geçmişti. Kızıyla oynadığı ve oldukça ses getiren reklam filminden 1 milyon 250 lira alan sanatçı, 250 bin lirayı Zehra'ya vermişti. Güzel şarkıcı böylece hem kendi kazanmış hem de kızına kazandırmıştı.