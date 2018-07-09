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Hülya Avşar'ın evine hırsız girdi

Ayvalık'taki yazlık evine hırsız giren Hülya Avşar, yatak odasında karşılaştığı hırsızı kovaladı.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 09:49..
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Hülya Avşar'ın evine hırsız girdi

Ünlü Şarkıcı Hülya Avşar’ın, Ayvalık’taki yazlık evine hırsız girdi.

Milliyet’ten Ali Eyüboğlu bugünkü yazısında hırsızlık olayının ayrıntılarını aktardı.

“Pazar günü 12.42’de iş insanı arkadaşımdan cep telefonuma şöyle bir mesaj geldi” diyen Ali Eyüboğlu şunları yazdı: “Şu an Ayvalık Çamlık’tayım. Sabaha karşı Hülya Avşar’ın evine hırsız girdi, bilgin olsun.’

Hemen Avşar’ı aradım. Geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim Avşar’dan olayı anlatmasını istedim.

Hülya Avşar'ın evine hırsız girdi

İşte Avşar’ın anlattıkları:

"BAKTIM YATAK ODAMDA BİR ADAM"

‘Sabah 06.00–06.30 gibiydi. Gün aydınlanmıştı. Gözümü açınca baktım yatak odamda bir adam. Ayağa fırlayıp, sen kimsin dedim? Şapkalı, eldivenli adam, eliyle yüzünü gizleyip ‘Benim, ben’ demesin mi? Yataktan fırlayıp üstüne yürüdüm, çaldığı çantalarımı balkondan atıp, kendi kapıdan aşağı hızla kaçmaya başladı.

"YAKALAYACAKTIM AMA GECELİKLE OLDUĞUMU FARK ETTİM"

Tam ensesinden yakalamak üzereydim adamı, ama gecelikle olduğumu fark edip geri döndüm, üstüme bir şeyler aldım. Merdivenden inerken yine kovalamaya başladım onu, ama yakalayamadım.

"ÇANTALARI ALIP KAÇTI"

Bahçeden çantaları alıp kaçtı. Gürültüye uyanan Zehra’ya alt kattaki Helin’e bakmasını söyledim. 155’i aradık, polis geldi. Evdeki kameralardan hırsızın eşkali belirlendi. Burhaniye’de birçok evi soymaktan aranan bir hırsız çıktı.”

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