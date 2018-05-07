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Hülya Avşar'ın filmi izlenmeyince salonlardan kaldırıldı

Hülya Avşar, yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filmi Selfi, 27 Nisan'da vizyona girmişti.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 07:12..
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27 Nisan'da Türkiye genelinde 80 salonda vizyona giren Hülya Avşar'ın filmi Selfi, ilk 3 günde 1300 kişi tarafından izlenince birçok salonda gösterimi durduruldu.

4 SİNEMADA OYNUYOR VE FİYATI DÜŞÜRÜLDÜ

'Selfi' şu an sadece 4 sinemada oynuyor. Bu arada İstinyePark'ta bir filmi izlemenin bedeli 27.5 lirayken, 'Selfi' 10 liraya seyrediliyor.

MASRAFTAN KAÇINMAMIŞTI

Hülya Avşar'ın 10 günlük gişesi ise 2 bin 440 kişide kaldı. Hasılat 24 bin 900 lira. Hülya Avşar 1.5 yılda hazırladığı 'Selfi' için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Sadece teliflere 150 bin lira ödemiş, ışık ve kurgu için de kesenin ağzını açmıştı. Üstelik filminin dağıtımı için şirket kurmuştu. 'Selfi' önümüzdeki günlerde bir televizyon kanalında gösterilecek.

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