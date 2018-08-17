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Hülya Avşar'ın yazlığına giren hırsız yakalandı

Balıkesir'de temmuz ayında Hülya Avşar'ın yazlığına giren hırsız Taner K. ile 2 kişi yakalandı.

DHA | 17.08.2018 - 15:51..
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Hülya Avşar'ın Ayvalık'taki yazlığına temmuz ayında giren Taner K. (32), Avşar ile yatak odasında karşılaşmış ve çantasını balkondan atarak, evden kaçmıştı.

16 EVE GİRDİ

Daha sonra Burhaniye genelinde 16 evde hırsızlık yaptığı ileri sürülen Taner K., en son girdiği evin sahibi tarafından teşhis edildi. Taner K.'nin kullandığı aracın belirlenmesi üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Hülya Avşar'ın yazlığına giren hırsız yakalandı

İKİ KİŞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kullandığı araç ile birlikte Taner K. ve yanındaki Reşit E. (24) ile Gamze A. (22) gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta ve çantalarında yapılan aramada; 10 akıllı cep telefonu, 15 kol saati, yarım altın, altın bileklik ve zincir ile birlikte 2 bin 345 TL, 242 dolar ve 80 euro ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Hülya Avşar'ın evine hırsız girdi haberi
Hülya Avşar'ın yazlığına giren hırsız yakalandı

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