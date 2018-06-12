taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.685
USD
4,5346
EURO
5,3522
ALTIN
189,22
PETR
76,8600

Hurda araç teşviki uygulaması Resmi Gazete'de

16 ve daha büyük yaştaki hurda araçların hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak, yeni araç alımında 10 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimini kapsayan uygulama bugün başlıyor.

AA | 12.06.2018 - 11:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hurda araç teşvikine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yeni alınacak aracın vergisiz fiyatı 46 bin liranın altındaysa teşvik tutarı 10 bin lira olacak. Vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında ise 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşıyorsa da 3 bin lira ÖTV indirimi yapılacak.

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, araçlarını hurda merkezlerine teslim edip trafikten kaydını sildirmek zorunda olacak.

Hurda araç teşviki uygulaması Resmi Gazete'de

UYGULAMA 2019'A KADAR SÜRECEK

2019 sonuna kadar devam edecek olan uygulamada, adlarına kayıt ve tescil edilmiş 16 ve daha büyük yaştaki otomobillerini hurdaya çıkarmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu araçlarını il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine ya da Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Teslim Yerlerine veya geçici depolama alanlarına teslim edebilecek.

Teşvikten, 27 Mart 2018 'den 31 Aralık 2019 tarihine kadar kayıt ve tescili silinerek doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen veya hurdaya çıkarılan otomobiller yerine, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yeni alınacak otomobiller için yararlanılacak.

Hurdaya ayrılan aracın motor silindir hacmi önemsiz olurken, yeni alınacak otomobilin motor silindir hacminin 1600 santimetreküpü geçmemesi gerekiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

129
Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

92
CHP'li vekilin Erdoğan hayali

CHP'li vekilin Erdoğan hayali

137
Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

221
Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor

Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor

288
İYİ Parti'de toplu istifalar

İYİ Parti'de toplu istifalar

111
Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM