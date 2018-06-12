Hurda araç teşviki uygulaması Resmi Gazete'de

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hurda araç teşvikine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yeni alınacak aracın vergisiz fiyatı 46 bin liranın altındaysa teşvik tutarı 10 bin lira olacak. Vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında ise 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşıyorsa da 3 bin lira ÖTV indirimi yapılacak.

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, araçlarını hurda merkezlerine teslim edip trafikten kaydını sildirmek zorunda olacak.





UYGULAMA 2019'A KADAR SÜRECEK

2019 sonuna kadar devam edecek olan uygulamada, adlarına kayıt ve tescil edilmiş 16 ve daha büyük yaştaki otomobillerini hurdaya çıkarmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu araçlarını il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine ya da Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Teslim Yerlerine veya geçici depolama alanlarına teslim edebilecek.

Teşvikten, 27 Mart 2018 'den 31 Aralık 2019 tarihine kadar kayıt ve tescili silinerek doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen veya hurdaya çıkarılan otomobiller yerine, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yeni alınacak otomobiller için yararlanılacak.

Hurdaya ayrılan aracın motor silindir hacmi önemsiz olurken, yeni alınacak otomobilin motor silindir hacminin 1600 santimetreküpü geçmemesi gerekiyor.