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Hurda aracı spor otomobile çevirdiler

Ordu'da Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, bin liraya aldıkları 1988 model hurda aracı 3 bin 500 lira maliyetle tamir ve bakım işleminden geçirerek üstü açık spor otomobil haline getirdi.

AA | 22.05.2018 - 08:17..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Ordu'da Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler, öğretmenlerinin koordinesinde eski bir aracı günümüze uyarlama kararı aldı.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı dersi kapsamında öğrenciler, çalışmayan ve parçaları çürümüş 1988 model hurda araç temin etti.

Hurda aracı spor otomobile çevirdiler

3 BİN 500 LİRAYA MAL OLDU

Öğrenciler, öğretmenleri Murat Güney'in eğitmenliğinde aracın mekanik bakım, kaporta, lastik, boya gibi tamir ve bakım çalışmalarını yaptı.

Bin liraya alınan ve yaklaşık 3 bin 500 liralık masrafla üstü açık, tek kapılı spor otomobile dönüştürülen araç görenlerin dikkatini çekiyor.

Hurda aracı spor otomobile çevirdiler

40 BİN LİRA TEKLİF EDİLDİ

Bin liraya alınan aracın motorunun öğrenciler tarafından sökülerek tamir edildiğini anlatan Merkez Müdürü Turan Aksoy, "Bu şekilde motor kısmını öğrendiler. Sonrasında da komple aracı söktüler ve kestiler. Boyasıyla ilgili işlemleri, güçlendirmesini ve döşemesini yaptılar. Bir vatandaş 40 bin lira fiyat vermiş ama bu ruhsatlı bir araç değil, proje aracı. O yüzden satılık değil." dedi.

Hurda aracı spor otomobile çevirdiler

"YARIŞ ARABALARINDAKİ ŞASİ SİSTEMİ VAR"

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Öğretmeni Murat Güney, "Yarış arabalarındaki şasi sistemi var. Yani şu anda dünyanın en sağlam araçlarından biridir. Güzel profiller kullandık. Aşağı yukarı 3 bin 500 civarında da bir maliyetimiz oldu bizim, işçiliğe hiç para vermedik." şeklinde konuştu.

Hurda aracı spor otomobile çevirdiler

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