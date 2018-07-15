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Hurdaya dönen araçlardan 5 kişi sağ kurtuldu

Hatay'da meydana gelen kazada 2 otomobil birbirine girdi.

İHA | 15.07.2018 - 06:16..
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Merkez İlçe Antakya’nın İl Jandarma Kavşağında saat 02:00 saatlerinde meydana geldi. İçerisinde 32 yaşındaki Eşref Y.’nin bulunduğu 31 RM 252 plakalı otomobille, Süleyman U.’nun kullandığı 31 RAF 31 plakalı otomobil çarpıştı.

Hurdaya dönen araçlardan 5 kişi sağ kurtuldu

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazanın etkisiyle yaklaşık 80 metre savrulan ve hurdaya dönen otomobilin içerisinden sağ çıkarılan Eşref Y., önce Özel Defne Hastanesine ardından da Hatay Yeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun kritik olduğu belirtilen 32 yaşındaki Eşref Y.’nin tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Hurdaya dönen araçlardan 5 kişi sağ kurtuldu

31 RAF 31 plakalı otomobil sürücüsü Süleyman U. sıkıştığı araçtan çıkarılarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılırken otomobilde bulunan Büşra A., Vahide S. ve Tuğba U. araçtan çıkarılarak Özel Akademi Hastanesine kaldırıldı. Sıkıştığı otomobilden kurtarılan Süleyman U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Büşra A., Vahide S. ve Tuğba U.’nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hurdaya dönen araçlardan 5 kişi sağ kurtuldu

Nedeni bilinmeyen kazanın ardından Trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Uzun süre tek şeride düşen trafik araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Hurdaya dönen araçlardan 5 kişi sağ kurtuldu

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