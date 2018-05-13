taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,54
PETR
76,9900

Hurma kutularından eroin çıktı

Bolu'da ekipler tarafından durdurulan tırda, hurma kutularına gizlenmiş 21 kilogram eroin ele geçirildi

AA | 13.05.2018 - 12:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Doğu illerinden uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde istihbari bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde Van'dan İstanbul istikametine seyreden tırı takibe aldı.

Otoyoldan D-100 Karayolu'na geçmek isteyen tır şoförü, Paşaköy gişelerinde ekipler tarafından durduruldu.

21 KİLOGRAM EROİN BULUNDU

Boş bir alana götürülerek narkotik köpeği ile arama yapılan tırda, hurma kutularının içerisine zulalanmış 21 kilogram eroin bulundu.

Hurma kutularından eroin çıktı

Gözaltına alınan tır şoförü M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Hurma kutularından eroin çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bodrum plajları hareketlendi
Bodrum'da havaların ısınmasıyla sahillerdeki yoğunluk artarken, plajlar renklendi.
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden şahıs tutuklandı
Eskişehir’de bir sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden bir kişi tutuklandı.
Mayıs ayında Antalya'ya günde 47 bin turist geldi
Bu yıl 14 milyon turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefleyen Antalya'da mayıs ayının ilk 10 gününde artış oranı yüzde 56 oldu.
Unutulan bavuldaki 500 bin lirayı sahibine teslim ettiler
Antalya'da yaşayan yaşlı bir çift, otostop yapıp bindikleri otomobilde unuttukları içinde 500 bin lira olan bavulu kendilerine ulaştıran Ercan Şaşıoğlu ve Mehmet Aka'yı, 10'ar bin lirayla ödüllendirdi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

338
İranlı vekil Esad'ı suçladı: İsrail'e karşı pasif

İranlı vekil Esad'ı suçladı: İsrail'e karşı pasif

40
Suudiler Türkiye'yi karıştırma planı yapıyor

Suudiler Türkiye'yi karıştırma planı yapıyor

157
Erdoğan'dan Bahçeli'ye af yanıtı

Erdoğan'dan Bahçeli'ye af yanıtı

124
Cumhurbaşkanı Erdoğan taksi şoförlerini dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan taksi şoförlerini dinledi

223
Faizler 24 Haziran'dan sonra düşecek

Faizler 24 Haziran'dan sonra düşecek

223
Trump, Kuzey Kore'nin nükleer adımından memnun

Trump, Kuzey Kore'nin nükleer adımından memnun

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM