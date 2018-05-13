Hurma kutularından eroin çıktı

Gaziantepspor 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olan Mehmet Kızıl ve Hasan Şahin eşit sayıda oy alınca, kazananı yazı-tura atışı belirledi.

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TSK'ya emniyetli cep telefonu geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yerli ve milli teknolojiye sahip ürünlerle güçlendirilmesi çalışmaları hızla devam ediyor. Bunlar arasında "Emniyetli Cep Telefonu Projesi" de var.