Hürriyet ABD'nin teröristlerle bağını manşetten aklıyor

Hürriyet Washington'a kimi gönderse Amerikan çıkarları doğrultusunda haber yapıyor.

FETÖ'yü koruyup kollayan Tolga Tanış, haberleri yüzünden görevden alındı. Yerine atanan Cansu Çamlıbel Beyaz Saray ve Pentagon'un sözcüsü gibi haber yapıyor.

HÜRRİYET PENTAGON SÖZCÜSÜ GİBİ MANŞET ATTI

Dünyanın gözü önünde terör örgütü PKK ve onun uzantısı YPG'ye tırlar dolusu silah gönderen ABD'ye hiçbir gazeteci "Teröre yardım eden ülke olduklarını" hatırlatmıyor, bunun üzerine haber yazmıyor. Yıllarca teröre kurban vermiş bir ülkenin vatandaşları olarak, en azından Türk gazetecilerin bu konunun üzerinde durması gerekmiyor mu?

BEYAZ SARAY AĞZIYLA YAPILAN HABERLER

Hürriyet Washington'a kimi gönderse, ABD'nin teröre verdiği destekle ilgili tek bir soru soradan, tek bir kelime haber yapmadan Beyaz Saray ağzıyla haber üretmeye başlıyor.

"AFRİN'E GİREN BİZDEN DEĞİLDİR" NE DEMEK?

Bugün Hürriyet'in manşeti, işte bu sakat bakış açısının sonucu.

"AFRİN'E GİDEN BİZDEN DEĞİLDİR" başlığı neyi ima ediyor, siz-biz derken, siz Pentangon tarafı mısınız?