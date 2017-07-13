Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

FETÖ soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişi sonrası gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Mutlu'nun fotoğrafı eski valiler bölümünde Eylül ayına kadar bulunuyordu.

FOTOĞRAFI KALDIRILDI

Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafın kaldırıldığı panoda ismi de yer almıyor. Valilik panosuna göre son eski İstanbul Valisi olarak Muammer Güler görünüyor.

2010-2014 YILLARI ARASINDA GÖREV YAPMIŞTI

Hüseyin Avni Mutlu, 31 Mayıs 2010 tarihinde Diyarbakır'dan İstanbul'a atanmış, 25 Eylül 2014'de de görevini Vasip Şahin'e devretmişti.







