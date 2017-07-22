Hüseyin Kurtoğlu Jandarma Akademisi'nin başına geçti

İçişleri Bakanlığına ait atama kararları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesi, Resmi Gazete'nin sayısında yayınlandı.

Kararnameyle 25 generalin görev yeri değiştirildi. Bu isimlerden İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı oldu.

FETÖ KUMPAS KURMUŞTU

Kurtoğlu, FETÖ-PDY'nin Ergenekon kumpası sonucu terfisi engellenerek görevden alınan mağdurlardan olmuştu.

FETÖ/PDY 'nın YAŞ toplantısından önce Hüseyin Kurtoğlu'nun montajlanmış bir ses kaydının dönemin Jandarma Genel Komutanına dinlettirildiği iddialar arasındaydı.

Böylelikle Kurtoğlu'nun general olmasının önüne geçilmişti. Kurtoğlu'nun yerine Adana'daki MİT TIR'ları operasyonunda adı geçen Hamza Celepoğlu tuğgeneralliğe yükseltilmişti.