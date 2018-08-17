Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan hayat üzerine 13 alıntı

Gürpınar, eserlerinde özellikle İstanbul halkının toplumsal ve aile yapısını, batıl inançlarını ve hatta daha fazlasını konu edinir. Anadolu’dan hiç bahsetmez. Mizahı ile bizi güldürür, ancak güldüklerimiz aslında irdelenmesi gerekenlerdir. Sanatını ise, realist, natüralist bir görüşle toplum için yapar.

Kendine has bir sanat görüşü benimseyen ve bağımsız sanatçılardan biri olan Gürpınar’ı, 154. Yaş gününde işte verdiği bu eserlerden özel 13 alıntı ile anıyoruz…

- Duyduğunuz her yeni fikre kızmayınız. Onları güzelce kabul için anlama kabileyeti edinmeye uğraşınız.

(Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç)

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- Herkes gönlünün yeteneği oranında sever.

(Son Arzu)

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- Gönül duyguya bağlıdır; buyruğa değil.

(Son Arzu)

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- Ciddi aşklar dilsiz olur.

(Son Arzu)

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- Ciddi aşklar böyledir. "Seni seviyorum" sözünü telaffuza mümkün değil cesaret gösteremezler.

(Mürebbiye)





- İtirafı zor olan gerçeklerin saklanması daha zordur...

(Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç)

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- Tevekkülün gemisi batmaz.

(Son Arzu)

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- Of! İnsanlık ne acayip şeymiş. İntikam alma duygusu, insanlık için ne büyük bir hastalık! Ne yaman bir aczdir.

(Gazetecilikte Son Yazılarım 3)

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- Nezaket güzel, kokusuz çiçeğe benzer.

(Gazetecilikte İlk Yazılarım)

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- Yalanın ağızdan söylenişi bir ahlâk kusuru addolunurken kalem ile yazılanı hüner sayılır.

(Mürebbiye)





- Bir gönülde aşk ne kadar taşarsa, akıl o kadar küçülür.

(Son Arzu)

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- İnsanların mutluluktan mahrum olmalarının sebebi onun doğa kanunlarının hangisinin üzerinde kurulduğunu bilememelerinden ileri gelir.

(Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç)

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- İnsan da tıpkı bir dikiş makinesi, bir otomobil gibi bozuluyor. Birdenbire nereden geldiğini bilmediğiniz bir darbeye uğruyorsunuz. Ufak bir baygınlıktan sonra kendinize geliyorsunuz. Fakat bir de bakıyorsunuz ki hiç o eski adam değilsiniz.

(Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Mektupları ve Tiyatro Eleştirileri)

Damla Karakuş

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