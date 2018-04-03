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Husiler Kızıldeniz'de Suudi tankeri vurdu

Kızıldeniz'de bir Suudi petrol tankerinin Husi güçlerince saldırıya uğradığı belirtildi.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 17:27..
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Yemen'deki iç savaşın tarafların biri olan İran destekli Husi güçleri, Kızıldeniz'deki bir Suudi petrol tankerini vurdu.

TANKER HAFİF HASAR ALDI

Tankerin saldırıyı hafif hasarlı olarak atlattığı ve rotasına devam ettiği belirtildi.

Husi güçlerinden yapılan açıklamada ise saldırının bir Suudi savaş gemisine yönelik düzenlendiği belirtildi.

YEMEN-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan'a saldırılar gerçekleştiren Yemen'e yönelik Riyad yönetimi hava operasyonları gerçekleştirerek Şii Husi milislerini hedef alıyor. Karşılıklı saldırıların gerçekleştiği bölgede özellikle sular geçtiğimiz yıldan bu yana durulmuyor.

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