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Hüsnü Mübarek yeniden yargılanacak

Mısır mahkemesi, devrik Cumhurbaşkanı Mübarek'in daha önce beraat ettiği yolsuzluk davasından yeniden soruşturma açılmasına karar verdi.

24.03.2017 - 02:57
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Kahire Ceza Mahkemesi, Hüsnü Mübarek, oğulları Ala ve Cemal Mübarek ile dönemin bazı yetkililerinin "El-Ahram gazetesi yöneticilerinden hediyeler kabul ederek yolsuzluk yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili Başsavcılığın itirazını kabul ederek yeniden soruşturma açılmasına hükmetti.

Sanıklar hakkında, "El-Ahram gazetesi yöneticilerinden hediye alma" davasında 2013 yılında beraat kararı verilmişti.

Hüsnü Mübarek kısa bir süre önce de "2011 yılında göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

Yurt dışına çıkış yasağı getirilen Mübarek, sağlık durumu nedeniyle nakledildiği El-Meadi Askeri Hastanesinde bulunuyor.

Mısır'da 25 Ocak 2011 devrimi sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Mübarek, görevinden istifa etmişti. Bunun ardından çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alınarak, çoğu hakkında "yolsuzluk ve kamu malına zarar" gibi suçlamalarla davalar açılmıştı.

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