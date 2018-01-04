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Husumetli olduğu komşusunu bıçakladı

Gaziantep'te husumetli olduğu komşusu Resul Koç tarafından bıçaklanan Yusuf Kandemir, ağır yaralandı.

DHA | 04.01.2018 - 19:00..
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Aralarında husumet bulunan Resul Koç ile komşusu Yusuf Kandemir arasında, oturdukları binanın önünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLİYOR

Kavga sırasında Resul Koç, Yusuf Kandemir'i bıçaklayıp, kaçtı.
Yaralanan Kandemir olay yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kandemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Husumetli olduğu komşusunu bıçakladı

Olay sonrası kaçan Resul Koç ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Husumetli olduğu komşusunu bıçakladı

Husumetli olduğu komşusunu bıçakladı

Husumetli olduğu komşusunu bıçakladı

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