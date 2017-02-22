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Huzur operasyonunda 3 firari yakalandı

Balıkesir’de ’Huzur Türkiye’ operasyonu kapsamında yapılan çalışmalarda biri cezaevi firarisi 3 firari polis tarafından yakalandı.

22.02.2017 - 17:04
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Huzur operasyonunda 3 firari yakalandı

’Huzur Türkiye’ operasyonları kapsamında 8 adrese Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan baskınlarda 6 yıl kesinleşmiş cezası olan A.S., 3.5 yıl cezası ve 10 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan M.U. ve 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve cezaevi firarisi Ö.K. isimli şahıslar yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ayrıca çalışma boyunca çok kişiye GBT sorgulaması yapıldı Polis tarafından gözaltına alınan şahıslar polis sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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