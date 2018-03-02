Hyundai'den uzun menzilli elektrikli yeni model

Çığ gibi büyüyen tamamen elektrikli motorla çalışan otomobiller furyasına Hyundai de kayıtsız kalmadı. İlk olarak Ioniq modeliyle elektrikli otomobil piyasasına giren Hyundai, yeni modelde menzili artırmayı başardı. Markanın büyük beklentilerle piyasaya süreceği elektrikli SUV modeli Kona, görücüye çıkmaya hazır.

470 KM UZUN MENZİL

Hyundai Kona, selefi Ioniq'ten çok daha uzun bir menzile sahip olacak. 300 kilometre kısa menzilli ve 470 kilometre uzun menzilli olmak üzere iki paket olarak satışa çıkacak olan Kona, özellikle uzun menzilli pakedinde elektrikli otomobil piyasasının amiral gemilerine yaklaşıyor.

KISA MENZİLLİ MODELİN PERFORMANSI VASAT

Kona'nın kısa menzile sahip uygun fiyatlı modeli, performans arayanlara hitap etmiyor. Daha çok şehir içi kullanıma uygun olan kısa menzilli Kona, 99 kW gücünde bir motora sahip olacak. Tam kapasite için 6 saatlik şarja ihtiyaç duyan bu paket, dolu batarya ile ortalama 300 kilometre mesafe gidebilecek.

Uzun menzile sahip olan Kona'da ise 154 kW gücünde bir motor bulunuyor. 3 saatte tam kapasite ile şarj edilen bu motor, ortalama 470 kilometre mesafe katedebilecek. Aracın maksimum hızı ise 167 km/s olarak açıklanıyor.

ARACIN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

Hyundai yetkililerinin henüz bilgi vermemesine rağmen aracın Türkiye satış fiyatının, vergiler dahil 200-250 bin lira aralığında olması bekleniyor. Yakıt ve vergi tasarrufunu ele aldığımızda, içten yanmalı Kona ile elektrikli Kona arasındaki fiyat farkı makul görünüyor. Elektrikli Kona'nın tüm dünyada yıl sonunda kataloglarda olması bekleniyor.