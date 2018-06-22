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İbadi Kandil operasyonunun durmasını istedi

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyon Bağdat yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.

Haber Merkezi | 22.06.2018 - 09:35..
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İbadi Kandil operasyonunun durmasını istedi

Terörle mücadelede taarruz dönemine geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın kökünü kazımakta kararlı.

Suriye'den sonra Irak'ta da örgüte yönelik geniş bir operasyon başlatan Türk askeri, adım adım Kandil'e ilerliyor.

Irak'ın kuzeyinde devam operasyon, yıllardır örgütün bölgeye konuşlanmasına izin veren Bağdat yönetimini rahatsız etti.

TÜRK ASKERİ GERİ DÖNSÜN ÇAĞRISI

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Türkiye'nin egemenliklerine saygı duyarak operasyonu durdurmasını istedi.

Türkiye'ye terör ihraç edilen Kandil'i yerle bir etmekte kararlı olan Mehmetçik'i durdurmak isteyen İbadi, topraklarından Türkiye'ye karşı bir saldırıya izin vermeyecekleri yalanına sarıldı.

İbadi, "Türkiye’ye, Irak’ın egemenliğine saygı göstermesi ve Irak topraklarında askeri operasyon düzenlememesi yönünde çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

PKK'YA NEFES YOK

İbadi bu açıklamaları yaparken kahraman askerlerimiz örgüte darbe vurmaya devam ediyordu...

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