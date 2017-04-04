taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.613
USD
3,6797
EURO
3,9277
ALTIN
148,62
PETR
54,0900

İbadi: Kerkük yerel yönetimi anayasaya uymalı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, petrol zengini Kerkük’te bayrak asma kriziyle başlayan gerilime değindi.

04.04.2017 - 22:59
  1. Haberler
  2. Dünya
İbadi: Kerkük yerel yönetimi anayasaya uymalı

İbadi, Bağdat'ta Başbakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Kerkük'teki bayrak krizini değerlendiren İbadi, "Kerkük yerel yönetiminin anayasa maddelerine uyması ve ferdi kararlar almaması gerekiyor. Kerkük Valisi ve Meclisini, kentin birliğini muhafaza etmeye çağırıyorum." dedi.

Kerkük'te IKBY bayrağının 10 yıldır asılı durduğunu söyleyen İbadi, Vali Necmeddin Kerim ve İl Meclisine, "DEAŞ'la mücadele döneminde kentteki bileşenlerin birbirine kenetlenmesi gerekirken bunu neden yapıyorsunuz?" diye seslendi.

Kerkük Valisine kentteki tüm bileşenlere dayanışma, anlaşma ve barışçıl yaşama hakkı tanıma çağrısı da yapan İbadi, "Bu karardan, kendi bileşeniniz (Kürtler) ve diğer bileşenlerin çıkarı için vazgeçin." ifadesini kullandı.

İbadi, Irak'a komşu ülkelerin Kerkük'teki bayrak krizinden dolayı endişe duyduğunu vurgulayarak, "Irak'ın işlerine dışarıdan müdahale edilmesine izin vermenin bir yararı yok. İç anlaşmazlıkların çözümü için tüm tarafların iş birliği yapması gerekir." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ, MUSUL'DA SİVİLLERE KARŞI SUÇ İŞLİYOR"

Musul'un batısındaki askeri operasyonlara da değinerek, "DEAŞ'ın Musul'da sivillere karşı suç işlediğine dair belgeye sahibiz." diyen İbadi, ülke güçlerinin sivillerin güvenliğini sağlama konusunda çaba harcadığını dile getirdi.

İbadi, "DEAŞ karşısında direnç, Irak halkının birlik ve beraberliğinden kaynaklanıyor." diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi

Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi

162
Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

683
Cumhurbaşkanı'ndan işçilere: 3500 kişiyi ben işe aldım

Cumhurbaşkanı'ndan işçilere: 3500 kişiyi ben işe aldım

131
Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı

Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı

431
Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

402
Sevgi Yalçın: Başörtüsü taktım diye haber yaptılar

Sevgi Yalçın: Başörtüsü taktım diye haber yaptılar

30
Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM